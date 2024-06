Le patron de Samsung Electronics rencontre ses homologues d'Amazon et de Meta

Photo : YONHAP News

Le président de Samsung Electronics a rencontré différents dirigeants de grandes entreprises technologiques pendant son déplacement aux Etats-Unis. Lors de ces entretiens, ils ont discuté, en particulier, de l'expansion de leur coopération dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA).Selon le géant sud-coréen de l’électronique, le 10 juin, Lee Jae-yong a rencontré Cristiano Amon, directeur général de Qualcomm, à San Jose. Ils ont abordé l’élargissement de la coopération sur le marché émergent des semi-conducteurs futuristes tels que ceux d’IA et les puces de communication de prochaine génération.Le lendemain, le sud-Coréen a été invité à la résidence de Mark Zuckerberg, patron de Meta, située en Californie, pour une réunion exclusive. La collaboration dans l’industrie des TIC à l’avenir prometteur comme l'IA, la réalité virtuelle et la réalité augmentée, ont été à l’ordre du jour.Ensuite, avant-hier, le patron de Samsung Electronics a visité le siège d'Amazon, à Seattle, et s’est entretenu avec son dirigeant Andy Jassy. Ils ont partagé leurs perspectives sur le marché actuel des principaux secteurs d'activité tels que l'IA générative et le cloud. Une potentielle coopération supplémentaire a aussi été au menu de leurs discussions.