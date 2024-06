K-pop : Hybe va lancer KATSEYE le 28 juin

Photo : YONHAP News

KATSEYE, premier girls band lancé dans le cadre de la collaboration entre Hybe et Geffen Records, va faire ses débuts aux Etats-Unis. Les labels sud-coréen et américain ont annoncé que ce nouveau groupe serait composé des six membres qui ont été sélectionnées parmi les 120 000 candidates d’un TV show diffusé fin 2023.Toutes sont de nationalité diverses. Yoon-chae est sud-Coréenne, Manon vient de Suisse, Sophia des Philippines et enfin Lara, Megan et Daniela sont Américaines.Le premier single de ces nouvelles venues sur la scène musicale sortira le 28 juin et, d’après le site officiel des Grammy Awards, il faut d’ores et déjà s’attendre à un grand événement. En effet, le septuor figure sur sa liste des onze groupes de musique populaire sud-coréenne à surveiller en 2024.Hybe a déclaré que KATSEYE marquerait le début d’un nouveau voyage entre la Corée du Sud et l’international et qu’il permettrait d’enclencher de plus belle la mondialisation du système économique et artistique de la k-pop.