Action collective des médecins : des patients et syndicats demandent l’annulation de la grève du 18 juin

Photo : YONHAP News

La KMA, l’association des médecins de Corée, a annoncé une grève générale pour le 18 juin. Mardi prochain donc. Cependant, les médecins dans des domaines essentiels, liés notamment à l’accouchement, à l'anesthésie et aux urgences, ont décidé de maintenir leurs services.L'Association des hôpitaux obstétriques coréens, regroupant environ 140 établissements, a déclaré ne pas y participer. Selon elle, les médecins des services d'urgence et d'anesthésie continueront d'assurer les consultations en alternance. Et ce, tout en participant aux manifestations organisées par la KMA.De leur côté, 92 organisations de patients ont demandé au milieu médical d’annuler la grève générale. Lors des réunions avec le gouvernement, elles lui ont demandé de mettre en place des mesures afin de prévenir une répétition de la grève collective.D'autre part, les syndicats de l'hôpital de l'université nationale de Séoul et celui de Severance, où les professeurs ont annoncé la suspension illimitée des soins, ont publié un communiqué. Et ce, pour appeler au retrait de leurs plans de grève.