Séoul et Washington s’entretiennent sur le voyage de Poutine à Pyongyang

Photo : KBS News

Le vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères s’est entretenu, par téléphone, aujourd’hui, avec son homologue américain pour décider de la réponse à apporter à la visite du président russe en Corée du Nord.Selon le ministère, Kim Hong-kyun a déclaré que ce voyage ne doit pas approfondir la coopération militaire entre Vladimir Poutine et Kim Jung-un, expliquant que cette dernière viole les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et met en péril la paix et la stabilité de la région.Kurt Campbell, de son côté, a soutenu cette position et a partagé l’idée que le déplacement du numéro un russe au nord du 38e parallèle entraînerait bon nombre de défis et d’instabilités. Il a ensuite incité la Corée du Sud à continuer à collaborer étroitement avec les USA.Les deux parties ont convenu de rester attentives à toute nouvelle actualité lors du prochain déplacement de Poutine, et de faire face de manière ferme à cette provocation de Pyongyang.D’ailleurs, les deux alliés ont salué la fin de l’examen des documents de la Directive commune lors de la troisième réunion de leur groupe consultatif nucléaire (NCG) qui s’est tenue le 10 juin dans la capitale sud-coréenne. Avant d’indiquer que cette directive, qui inclut les principes et les procédures de leur alliance pour la dissuasion nucléaire, jettera les bases du renforcement de leur système intégré de dissuasion élargie.