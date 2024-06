Séoul appelle Moscou à assumer ses responsabilités au Conseil de sécurité

Photo : YONHAP News

Alors que le président russe devrait visiter la Corée du Nord prochainement, le ministère sud-coréen de la Réunification a exhorté la Russie à assumer ses responsabilités en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies. La porte-parole adjointe du ministère a déclaré, ce matin, dans un briefing, que les échanges et la coopération entre Pyongyang et Moscou devraient être menées sans menacer la paix et la stabilité de la péninsule. Tout cela dans le respect des activités du conseil onusien.Selon Kim In-ae, le ministère surveille les mouvements au Nord autour de l’éventuelle tenue d’une parade militaire pendant le séjour de Vladimir Poutine. Cependant, elle a annoncé ne pas pouvoir prédire les thèmes des discussions entre les deux dirigeants.Pour rappel, la cheffe nord-coréenne de la diplomatie s’était rendue en Russie en janvier. A cette occasion, le royaume ermite avait alors annoncé que les deux alliés s’étaient mis d’accord pour poser les nouvelles bases légales à leurs relations bilatérales dans une direction stratégique. Certains prévoient donc qu’ils se serviront de cette occasion pour promouvoir leur traité d’amitié de 2000 dans le but de renforcer la collaboration militaire et de sécurité.