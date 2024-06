Le président Yoon s’entretient avec son homologue ouzbek à Tachkent

Photo : YONHAP News

Le président de la République s’est entretenu, cet après-midi, avec son homologue ouzbek à Tachkent. L’Ouzbékistan, où il est arrivé hier, est la dernière étape de sa tournée en Asie centrale.Yoon Suk Yeol a déclaré, lors de la conférence de presse tenue après le sommet avec Shavkat Mirziyoyev, que l'Ouzbékistan connaissait un développement spectaculaire. Avant d’ajouter que les deux pays allaient promouvoir leur partenariat stratégique spécial, de manière à rester toujours tourné vers l’avenir.L’un des accords les plus remarquables entre les deux dirigeants concerne la coopération dans les projets nationaux d’énergies et d’infrastructure du pays d’Asie centrale. Ils se sont notamment mis d’accord pour que le pays du Matin clair exporte des trains à grande vitesse. Un projet qui vaut 270 milliards de wons, environ 182 millions d’euros.Les deux parties se sont également engagées à élargir la participation des entreprises sud-coréennes dans les projets ouzbeks liés aux autoroutes et à l’alimentation en eau.La coopération dans les chaînes d'approvisionnement en minéraux essentiels a aussi été au menu des discussions. Séoul et Tachkent ont conclu un protocole d’entente qui permettra de favoriser l’intégration des sociétés sud-coréennes dans le secteur.Les deux leaders n’ont pas oublié d’aborder la situation de la péninsule, et ont affirmé poursuivre leurs efforts communs afin de dénucléariser totalement la Corée du Nord. Après ce sommet, le numéro un sud-coréen va participer au forum d’affaires bilatéral, avant de retrouver Mirziyoyev au dîner officiel.