Météo : du soleil et des températures estivales

Photo : YONHAP News

En ce troisième lundi du mois de juin, au début de la journée, quelques cumulus cachent par endroits les rayons du soleil, et des nuages gris sont visibles dans le ciel de la côte sud du pays du Matin clair. Cependant, tous vont rapidement de dissiper et laisser place au beau temps sur l’ensemble du territoire dans le milieu de la matinée.Concernant les températures, sur le chemin du travail, il fait 22°C à Séoul, Cheongju et Ulsan. La maximale est pour Gangneung avec 26°C. La minimale, quant à elle, est enregistrée à Daejeon et Gwangju avec 19°C. A Busan, le thermomètre affiche 23°C. Il fait 20°C sur l’île insulaire de Jeju, à Andong ainsi qu’à Jeonju.Cet après-midi, il fera 26°C à Jeju et 33°C à Gangneung. Météo-Corée prévoit entre 30 et 31°C sur tout le reste du territoire à l’exception de la côte sud qui profitera, encore une fois, de températures plus fraîches mais non moins agréables : il fera 28°C à Busan ainsi qu’à Mokpo, et 27°C à Yeosu.