OIT : la Corée du Sud présidente du conseil d'administration 2024-2025

Photo : KBS News

La Corée du Sud a été élue à la présidence du Conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail (OIT). C’est ce qu’a fait savoir le ministère sud-coréen des Affaires étrangères. Il a en effet annoncé que, lors de la 351e session générale du conseil d'administration, tenue samedi à Genève, l'ambassadeur de la République de Corée à Genève, Yun Seong-deok, avait été élu à la tête de cette instance pour la période 2024-2025.Le pays du Matin clair est devenu membre du Conseil ce mois-ci pour une durée de trois ans. De surplus, il doit donc désormais assumer sa présidence. C’est une première depuis 2003, l'année de son adhésion à cette institution.Selon Yun, ce mandat serait le résultat de la volonté de la communauté internationale, qui souhaiterait que son pays joue un plus grand rôle dans les activités de l’OIT. Il s'est ensuite engagé à déployer tous ses efforts afin de contribuer aux missions de l’organisme, à savoir la protection des travailleurs précaires et la création d’emplois décents.Ceci dit, les travailleurs du pays du Matin clair critiquent toujours leur gouvernement, qui ne respecte même pas les recommandations émises par l'OIT pour régler le problème des grèves des camionneurs de 2022.En effet, l'instance internationale sur le travail avait proposé en mars dernier à l'administration Yoon Suk Yeol de garantir la liberté d'association et de négocier avec les syndicats des travailleurs du transport public. Mais le gouvernement n’a, jusqu’à maintenant, encore jamais pris en compte ces recommandations.