La Corée du Nord construit des barrières le long de la MDL

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord installe des barrières le long de la ligne de démarcation militaire (MDL), séparant la péninsule en deux. C’est le gouvernement sud-coréen qui l’a constaté, en apercevant des travaux de construction à l'est, à l'ouest et au milieu de cette ligne.Les autorités sud-coréennes y ont ainsi identifié la présence de travailleurs et de matériaux de construction. Les dispositifs de surveillance opérés par le Sud ont également constaté des travaux de construction de routes tactiques reliant ces barrières et des sites situés plus au nord.Selon Séoul, ces travaux seraient à l'origine d’un incident survenu la semaine dernière dans la zone démilitarisée (DMZ). En effet, mardi dernier, des dizaines de soldats nord-coréens ont brièvement franchi la ligne de démarcation militaire, avant de retourner de leur côté aussitôt des messages d’avertissement diffusés et des tirs de sommation effectués. Ils tenaient alors des pelles et des pioches.Déjà, au début de l’année, le régime communiste avait installé des mines sur les routes longeant les lignes Gyeongui et Donghae, avant d'y enlever des lampadaires en mars et de placer des mines au nord de la MDL en avril. Toutes ces manœuvres sont inscrites dans le discours de Kim Jong-un, qui a ordonné en janvier de détruire toutes les reconnexions intercoréennes.