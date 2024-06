Visites d’Etat : Yoon revient de sa tournée en Asie centrale

Photo : YONHAP News

Le président de la République est rentré, dimanche, de sa tournée en Asie centrale qui lui a fait visiter trois pays.L'avion présidentiel a atterri à la base aérienne de Séoul aux premières heures du matin. Yoon Suk Yeol a été accueilli par son chef de cabinet, Chung Jin-suk, et le ministre de l'Intérieur, Lee Sang-min.Au cours de ses visites au Turkménistan, au Kazakhstan et en Ouzbékistan, le numéro un sud-coréen a axé les discussions sur le renforcement de la coopération avec la région dans les domaines des minéraux essentiels, de l'énergie et des infrastructures.Yoon a également réaffirmé le soutien des trois pays d'Asie centrale à la position de Séoul concernant les programmes nucléaires et balistiques de la Corée du Nord.De leur côté, les dirigeants des trois pays ont exprimé un soutien inconditionnel à l'« Initiative de la Route de la soie Corée-Asie centrale », une stratégie diplomatique visant à renforcer la coopération entre le pays du Matin clair et la région.