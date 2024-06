Séoul élargit sa politique relative au tourisme

Photo : KBS News

La Corée du Sud va prendre des mesures destinées à séduire le plus grand nombre de touristes étrangers. Regroupées dans un « Plan de relance de visite de la Corée du Sud par les touristes étrangers », elles sont été rendues publiques, aujourd'hui, à l'issue de la réunion des ministres liées à l'économie du pays.Parmi ces dernières : à partir du second semestre, les touristes en groupe pourront demander plus facilement l'autorisation de voyage électronique, ou K-ETA, un visa touristique de courte durée. D’ailleurs, un nouveau type de visa sera mis en place pour les étrangers venant suivre une formation dans des domaines tels que la musique et la danse.Par ailleurs, des cartes de transport public de courte durée pour les touristes étrangers seront introduites à Séoul, Busan et dans d'autres grandes agglomérations du pays. Elles seront en vente dans les avions à destination de Corée du Sud. Et les prix de ces billets sera 5 000 wons, soit environ 3,4 euros, pour un jour, et 15 000 wons, soit un peu plus de 10 euros, pour cinq jours.Selon le gouvernement, le nombre de visiteurs étrangers sur le sol sud-coréen enregistrés durant les quatre premiers mois de cette année a retrouvé 90 % du niveau de 2019 pour la même période. Mais les recettes se rétablissent moins vite en raison de l’évolution de la culture du tourisme, notamment la hausse de la part des touristes individuels. Effectivement, l’expérience ne se réduit plus maintenant au simple shopping.L'exécutif a donc élaboré des mesures de promotion adaptées à cette évolution. Il a décidé d'augmenter le nombre de personnel du centre qui examine les demandes de visa, notamment afin de raccourcir le délai de délivrance, demandé par les voyageurs des pays du sud-est asiatique dont le nombre s'accroît ces derniers temps.En plus, pour faciliter la procédure d'immigration pour les navires de croisière, le pays du Matin clair installera des points de contrôle d'immigration automatisés sans personnel et étendra les heures d'ouverture des terminaux de passagers dans les ports principaux.Les produits touristiques liés à la K-pop et aux K-contenus seront également diversifiés.Grâce à cette série de mesures, le gouvernement prévoit d'atteindre d'ici trois ans, 30 millions de touristes et 30 milliards de dollars de recettes.