Séoul appelle Moscou à « ne pas franchir les limites »

Photo : YONHAP News

« C’est un avertissement à l'égard de la Russie, pour que celle-ci ne franchisse pas les limites ». Ces dires ont été prononcés, hier, par le conseiller présidentiel à la sécurité nationale, sur le plateau de la chaîne sud-coréenne Yonhap news TV. Les discussions étaient notamment tournées vers le sujet du possible élargissement du rapprochement militaire entre Pyongyang et Moscou. Et notamment de la potentielle visite de Vladimir Poutine en Corée du Nord aux alentours du 18 juin.Chang Ho-jin a expliqué que ce déplacement résulterait, « non pas de la revalorisation stratégique du régime de Kim Jong-un, mais de ses intérêts aux vues de sa situation dans sa guerre avec l'Ukraine ».Selon le haut fonctionnaire, le gouvernement sud-coréen analysera en détails les résultats de cette visite, pour y répondre de manière ferme et adéquate. Il a ensuite souligné que Moscou devrait faire preuve de plus de « prudence », d'autant que l'évolution de ses relations avec Pyongyang a un impact non négligeable sur ses rapports avec Séoul. « Autrement dit, le président russe devrait réfléchir à qui, d’entre le Nord et le Sud, sera le plus stratégiquement important pour son pays, une fois la guerre terminée ».Concernant la potentielle collaboration tripartite entre la Corée du Nord, la Chine et la Russie, Chang s'est dit convaincu qu'elle n'était pas substantielle et pas d’actualité. Et d'ajouter que la tenue du dialogue stratégique entre Séoul et Pékin en est la preuve. En effet, la Corée du Sud et la Chine se rencontrent elles aussi cette semaine pour échanger sur la sécurité et les affaires étrangères.Quant à la possible visite du président chinois au pays du Matin clair, le conseiller présidentiel a fait savoir que lors des Jeux asiatiques de Hangzhou, en septembre dernier, Xi Jinping avait annoncé examiner sérieusement la question.