Shin Won-sik : Moscou ne va certainement pas partager ses technologies de pointe à Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de la Défense a déclaré que la Russie ne transférerait pas ses technologies militaires de pointe à la Corée du Nord, même si le président russe Vladimir Poutine se rendrait prochainement à Pyongyang.Dans une interview publiée, aujourd’hui, par Bloomberg, Shin Won-sik a expliqué que les transferts de technologies de la défense avancées de la Russie vers la Corée du Nord signifiaient la perte de l’influence de la première sur la deuxième. Selon lui, Moscou les garderait alors comme dernière ressource. Pourtant, Shin ne pense pas que Pyongyang puisse donner quelque chose d'assez séduisant à son allié pour que ce dernier renonce à son avantage technologique.Quant au dernier lancement de satellite espion nord-coréen, le 27 mai, le chef de la Défense a estimé que la Russie aurait fourni de nouvelles technologies de fusée à la Corée du Nord, mais que le tir avait échoué probablement à cause de problèmes d’intégration de système. Il a précisé que le moteur de fusée s’appuyait sur une nouvelle technologie russe. Le ministre sud-coréen a prévu que le pays ermite devrait poursuivre ses essais et essayer d’effectuer un autre tir dans le deuxième semestre.Enfin, Shin a fait savoir qu’il comptait signer un document sur le système de coopération de sécurité avec ses homologues américain et japonais avant la fin de l’année. Séoul, Washington et Tokyo avaient annoncé ce projet lors de leur réunion tenue en marge du 21e Dialogue de Shangri-La, début juin, à Singapour.