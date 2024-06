PPA : l’épidémie se propage dans une exploitation de 24 000 porcs

Photo : KBS News

La peste porcine africaine (PPA) continue de se propager. Si peu de cas dans quatre établissements différents avaient été détectés jusqu’à présent, une ferme porcine à Yeongcheon, dans la province de Gyeongsang du Nord, qui élève environ 24 000 porcs, a été sévèrement touchée. Après la mort de plusieurs de ses animaux, l'exploitant avait signalé la situation aux autorités sanitaires. Des tests approfondis ont confirmé la présence du virus chez 13 de ses animaux le 15 juin.En réponse, les autorités de la province ont enterré environ 11 000 porcs de cette exploitation. Elle prévoit d’en ajouter 13 000 autres à cette sombre liste d'ici demain. Des tests ont également été effectués sur cinq fermes situées dans un rayon de 10 kilomètres. Aucun cas positif n’a été détecté. Cependant, étant donné que l'exploitation touchée est productrice de porcelets qui sont ensuite envoyés dans d’autres fermes, une enquête est en cours pour retracer les établissements qui auraient reçu certains de ces animaux.Par ailleurs, le virus a été détecté chez des sangliers sauvages dans la région d’Uiseong. Les autorités recommandent donc d’utiliser des répulsifs et de renforcer les mesures de désinfection dans les exploitations porcines. Le Comité central de gestion des crises a également ordonné l'arrêt temporaire des déplacements des exploitations porcines, abattoirs, employés et véhicules dans les régions de Daegu et dans le Gyeongsang du Nord jusqu'à 22 heures aujourd’hui.