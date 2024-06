K-culture : accord conclu avec l’Ouzbékistan pour une large diffusion en Asie centrale

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a jeté les bases de la coopération culturelle avec le gouvernement ouzbek et a décidé d'élargir les échanges culturels entre les deux pays. C’est ce qu’a expliqué le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, annonçant avoir signé, le 14 juin, une « lettre d'intention pour la coopération culturelle » avec le ministère de la Culture d'Ouzbékistan.Ce document inclut des échanges mutuels de professionnels dans les domaines muséaux, des bibliothèques et autres institutions culturelles, ainsi que la coopération entre les institutions sportives.En conséquence, le gouvernement sud-coréen prévoit de poursuivre les échanges linguistiques et culturels dans les sept Instituts Sejong en Ouzbékistan, et de doubler le nombre d'Académies Culturelles Sejong dirigées par des experts en culture coréenne en passant de trois à six établissements cette année. De plus, le gouvernement va soutenir l'organisation du tournoi de taekwondo dans le pays d’Asie centrale en septembre et va inviter 23 escrimeurs ouzbeks pour un entraînement conjoint avec les équipes nationales des pays en développement.Le ministère concerné a déclaré que « parmi les cinq pays d'Asie centrale, l'Ouzbékistan a la plus grande proportion de visiteurs en Corée » et qu’il espère « que la signature de cette lettre d'intention contribuera à la diffusion de la K-Culture en Asie centrale ».