Ménages endettés : le revenu disponible baisse, la charge d’intérêts augmente

Photo : YONHAP News

Le revenu disponible des ménages, qui ont fait un emprunt en 2023, a baissé, alors que leur charge d’intérêts de la dette a bondi.D’après un rapport paru, hier, par l’Institut de recherche de Hyundai, leur revenu disponible s’élevait en moyenne à 57 150 000 wons, l’équivalent de 38 682 euros, soit 1,9 % de moins que l’année précédente. Pourtant, leur dette financière a augmenté de 1,2 % sur un an pour atteindre 133 360 000 wons, ou 90 278 euros. Et ils ont payé 4,17 millions de wons, soit 2 823 euros, comme frais d’intérêts. C’est un bond de 18,4 % sur la même période.Le ratio d’endettement des ménages étudiés était de 30,4 %, représentant une hausse de 3,5 points en glissement annuel. Leur taux de couverture de la dette a cru lui aussi de 3,3 points pour s’établir à 33,9 %.Parmi ces ménages, 73 % détenaient déjà une dette financière l’année précédente. Les chercheurs ont expliqué que le reste aurait recouru à l’emprunt pour gagner leur vie, et non pour acheter un bien immobilier.