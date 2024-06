Le G7 condamne la coopération militaire croissante entre Pyongyang et Moscou

Photo : YONHAP News

Les dirigeants du G7 ont dénoncé, vendredi dernier, d’une même voix, le renforcement de la coopération militaire entre la Corée du Nord et la Russie, en violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu.Dans un communiqué publié la veille du dernier jour du sommet, tenu en Italie, les chefs d’Etat ou de gouvernement des sept nations ont manifesté une inquiétude profonde sur la possibilité de transferts de technologies liées aux armes nucléaires ou balistiques vers la Corée du Nord. Ils ont appelé Moscou et Pyongyang à cesser toutes ces activités et à respecter les résolutions onusiennes.Le G7 a aussi exigé de ce dernier l’abandon de toutes armes de destruction massive et des missiles balistiques de façon complète, vérifiable et irréversible.