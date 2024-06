Photo : YONHAP News

Ce mardi, il fait très beau au pays du Matin clair, et il le fera tout au long de la journée.En ce qui concerne les températures, il fait presque 24°C à Séoul. La maximale est pour Gangneung avec 28°C et la minimale est pour Daejeon et Chuncheon avec 21°C. A Busan, le thermomètre affiche 24°C, et dans le Jeolla, il affiche 22°C.Dans la seconde moitié de journée, il fera entre 32 et 33°C partout, avec le pic supérieur à 34°C à Daegu et l’inférieur à 29°C à Mokpo et sur l’île méridionale de Jeju. Il fera 32°C à Séoul, Gangneung et Busan.