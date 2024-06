Reprise du Dialogue diplomatique et de sécurité Séoul-Pékin

La péninsule devient aujourd’hui le théâtre d’un rare ballet diplomatique.Le président russe est attendu à Pyongyang ce soir. En parallèle, dans la journée, de hauts responsables des affaires étrangères et sécuritaires de Corée du Sud et de Chine doivent se rencontrer à Séoul.D’après la diplomatie sud-coréenne, ces responsables se retrouvent dans le cadre de ce que l’on appelle le « Dialogue 2+2 ». Ils vont échanger sur les questions d’intérêt commun, allant des relations entre leurs pays et les actualités de la péninsule à celles relatives à la situation internationale. Evidemment, le voyage de Vladimir Poutine en Corée du Nord doit s’inviter dans leurs discussions.Ce n’est pas la première fois que les deux nations organisent une telle réunion. Elles l’ont déjà tenue à deux reprises, en 2013 et 2015. Mais à l’époque, leurs délégations avaient été conduites par des officiels ayant un rang de directeur général. Cette fois, elles le sont par ceux ayant un poste de vice-ministre. Et ce, conformément à un accord réalisé lors d’un tête-à-tête entre le président sud-coréen et le Premier ministre chinois, le mois dernier, à Séoul.