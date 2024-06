Poutine à Pyongyang : Washington inquiet du renforcement des relations russo-nord-coréennes

Photo : YONHAP News

Le Kremlin a officiellement annoncé, hier, que son chef allait se rendre aujourd’hui en Corée du Nord pour une visite d’Etat, qui doit durer jusqu’à demain.Son voyage dans le pays communiste, le premier depuis 24 ans, inquiète la communauté internationale, les deux Etats parias semblant plus proches que jamais. Avant et après le sommet de leurs dirigeants en septembre dernier, Pyongyang a commencé à livrer à Moscou une grande quantité de munitions et de missiles balistiques, en échange vraisemblablement de hautes technologies militaires russes.Le déplacement de Vladimir Poutine a aussi fait réagir l’administration de Joe Biden. Lors d’un point presse, hier, le coordinateur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale (NSC) a fait part de sa préoccupation quant à l’approfondissement des liens russo-nord-coréens, et pas forcément à l’égard de sa visite elle-même.John Kirby a alors rappelé que les missiles balistiques nord-coréens, fournis à la Russie, étaient encore et toujours utilisés pour frapper des cibles en Ukraine.Selon lui, Pyongyang et Moscou pourraient faire du voyage de Poutine une occasion de prendre « quelques mesures réciproques » susceptibles d’impacter la sécurité dans la péninsule. Il s’agirait là des contreparties « visibles et invisibles » que le régime de Kim Jong-un peut recevoir en compensation de ses missiles et obus expédiés vers le pays de Poutine.Dans la foulée, le porte-parole du NSC a affirmé que Washington les observaient de très près.