Le service militaire n’empêche pas les membres des Bangtan Boys de sortir des albums. Le 19 juillet, ce sera au tour de Jimin de dévoiler son deuxième projet solo. C’est ce qu’a annoncé, hier, BigHit Music.Selon la maison de disques et de promotion du septuor, intitulé « Muse », ce nouvel album va contenir un total de sept titres dont « Closer Than This ». Les précommandes débutent dès aujourd’hui.