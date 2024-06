Séoul reprend les procédures de ses opérations militaires antérieures à l’accord intercoréen de 2018

Photo : KBS News

C’est une mesure d’accompagnement pour acter la récente décision de suspendre l’intégralité de son accord militaire de 2018 avec Pyongyang. Séoul a retrouvé la conduite de ses procédures d’opérations militaires d’avant le pacte.De fait, l’armée sud-coréenne a réduit ces procédures à quatre étapes contre cinq auparavant au sol. Elle les a fait passer de quatre à trois phases dans l’air et de cinq à trois en mer. Cette nouvelle ligne est entrée en vigueur le 4 juin, date à laquelle le gouvernement sud-coréen a décidé de suspendre totalement l’accord.Par exemple, au sol, le Sud n’a qu’à suivre dorénavant quatre étapes. Il s’agit de diffuser d’abord des messages d’avertissement à deux reprises, avant de les reprendre en même temps que des tirs de sommation et de prendre enfin des mesures militaires.Pour rappel, en vertu de ce traité, signé plus précisément le 19 septembre 2018 à Pyongyang, les deux Corées s’étaient engagées à faire en sorte d’empêcher tout incident au sol, dans le ciel comme dans la mer. Elles ont donc détaillé, dans le texte, les étapes de leurs opérations militaires respectives. Et cette promesse a pris effet le 1er novembre 2018.