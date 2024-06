Photo : Getty Images Bank

L'Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) a tiré, aujourd’hui, la sonnette d’alarme sur le risque de paludisme en Corée du Sud. C’est une semaine plus tôt que l’année dernière.La raison pour laquelle les activités des moustiques sont plus précoces est la suivante : la température est plus élevée que la moyenne saisonnière. D’environ deux degrés.Par ailleurs, le nombre de malades affectés durant ces 23 dernières semaines est de 101. C’est une baisse de 26,3 % en glissement annuel.La meilleure prévention est de ne pas se faire piquer par un moustique. Et dès qu’un symptôme suspect comme de la fièvre, des frissons, ou encore des vomissements apparaît, il faut aller voir un médecin.