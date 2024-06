Pyongyang et Moscou pourraient conclure un nouvel accord de partenariat stratégique global

Photo : YONHAP News

Le Kremlin a rendu publics la liste et le programme des membres de la délégation de son chef, attendu ce soir à Pyongyang.Parmi eux figure notamment Iouri Borissov, patron de l’Agence spatiale. C’est lui qui a présenté la technologie des fusées dernier cri de son pays à Kim Jong-un, lors du sommet entre celui-ci et Vladimir Poutine. C’était en septembre dernier sur le cosmodrome Vostotchny, en Extrême-Orient russe.La liste comprend aussi le nouveau ministre de la Défense, Andreï Belooussov, et son vice-ministre, ainsi que le vice-Premier ministre à l’Energie, Alexandre Novak.Leurs noms laissent penser que la coopération en matière militaire, spatial et énergétique sera au cœur des discussions.Le conseiller diplomatique du président russe a par ailleurs affirmé que les deux alliés envisageaient de signer « plusieurs documents importants » au cours de la rencontre entre leurs dirigeants. Iouri Ushakov a alors évoqué la possibilité de conclure notamment un nouvel accord de partenariat stratégique global. Un texte reflétant la situation géopolitique dans le monde et le niveau actuel des relations bilatérales.Selon le conseiller présidentiel, ce pacte, en cas de conclusion, remplacera les traités Moscou-Pyongyang qui existent actuellement.L’homme fort de la Russie doit arriver ce soir dans la capitale nord-coréenne. C’est donc demain qu’il va entamer son programme. Il doit être reçu par Kim III en tête-à-tête comme en réunion élargie. Selon le palais présidentiel russe, les deux leaders vont aussi donner une conférence de presse conjointe.Puis, Poutine va s’envoler vers le Vietnam. Il doit donc rester au nord du 38e parallèle moins de 24 heures.