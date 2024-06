JCS : des soldats nord-coréens franchissent de nouveau la MDL

Photo : KBS News

Nouvel épisode de tension entre les deux Corées. 20 à 30 soldats nord-coréens travaillant à l’intérieur de la zone démilitarisée (DMZ) ont de nouveau franchi, aujourd’hui, la ligne de démarcation militaire (MDL). C’était vers 8h30. C’est ce qu’a annoncé l’état-major interarmées sud-coréen (JCS).Celui-ci a précisé que ces militaires s’étaient immédiatement repliés vers le Nord, après les messages d’avertissement et les tirs de sommation de l’armée du Sud. Le JCS estime alors qu’il s’agissait vraisemblablement d’une incursion accidentelle.C’est le deuxième incident de ce type en moins de dix jours. Le premier a eu lieu le 9 juin. Ce jour-là aussi, plusieurs dizaines de soldats nord-coréens avaient fait de même.D’après le JCS, ces incursions sont survenues, alors que la Corée du Nord continue de déployer, depuis avril, un important effectif militaire près de sa frontière avec sa voisine du Sud. Et ce, pour différents travaux visant à redoubler de vigilance vis-à-vis de celle-ci. Il s’agirait plus précisément de poser des mines, de rénover des routes tactiques ou encore d’installer des barrières anti-char.Pyongyang a annoncé, en novembre dernier, l’abandon de son accord militaire signé avec Séoul en 2018. Depuis, il continue de prendre des mesures s’inscrivant dans le cadre de cette décision. Parmi lesquelles la restauration de postes de garde sur le front, démolis après l’entrée en vigueur du traité, et la pose de mines aux environs des routes reliant les deux parties.L’état-major sud-coréen a indiqué que ces activités auraient également pour objectif d’empêcher les soldats et les habitants de passer au Sud afin d’y faire défection. Il prévoit en même temps que le royaume ermite étendra progressivement sa zone de travaux de la sorte.