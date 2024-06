Yoon vante le bilan de son périple en Asie centrale

Photo : YONHAP News

Yoon Suk Yeol a présidé aujourd’hui le conseil hebdomadaire des ministres. L’occasion pour le chef de l’Etat de détailler le bilan de sa tournée dans trois pays d’Asie centrale, la semaine dernière.Pour le président de la République, ce périple au Turkménistan, au Kazakhstan et en Ouzbékistan a permis à la Corée du Sud de consolider son partenariat stratégique avec ces nations en matière de ressources minérales, d’énergie et d’infrastructures.Le dirigeant a également tenu à souligner que ses homologues de ces ex-républiques soviétiques ont tous salué « l’initiative de coopération de la route de la soie entre l’Asie centrale et la Corée du Sud », lancée par cette dernière. Avant d’ajouter qu’ils ont aussi affiché leur volonté de travailler étroitement avec le pays du Matin clair pour la paix et la prospérité.Le président Yoon a aussi rappelé que les leaders des trois Etats avaient manifesté leur soutien absolu à la politique nord-coréenne de Séoul, en particulier à celle sur le dossier nucléaire, qui est la plus grave menace pour la sécurité nationale de la Corée du Sud.