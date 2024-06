Action collective des médecins : des praticiens de cabinet arrêtent leurs consultations

Photo : KBS News

Suite du bras de fer entre le monde médical et le gouvernement autour de la hausse du numerus clausus en médecine. Hier, des médecins du centre hospitalier de l’université nationale de Séoul et de ses établissements affiliés ont commencé à suspendre leurs consultations, et ce pour une durée indéterminée.Et aujourd’hui, c’est au tour de certains de leurs confrères de cabinet d’arrêter leurs prestations, eux pour la seule journée de ce mardi. Et ce, à l’appel de leur association, la KMA.Ces cabinets, pour fermer leurs portes aujourd’hui, avaient dû le déclarer au préalable au gouvernement. Or, seuls 4 % des 35 000 établissements à travers le pays l’ont fait. Mais, les chiffres peuvent être plus élevés, puisque certains docteurs ont reçu des patients seulement dans la matinée pour jeter leurs blouses dans l’après-midi afin d’aller rejoindre le rassemblement organisé par la KMA.L’exécutif considère ces arrêts comme illégaux et envisage donc d’y réagir avec fermeté. Ce matin, à 9h, il a imposé aux médecins de cabinet de tout le pays l’ordre de reprise du travail. Il envisage d’aller jusqu’à réclamer les dommages et les intérêts, si le refus collectif des consultations par les médecins-professeurs de CHU génère des pertes à leurs établissements.Le président de la République a lui aussi fustigé une nouvelle fois l’action collective des praticiens contestataires. Lors du conseil des ministres qu’il a présidé aujourd’hui, Yoon Suk Yeol a dénoncé un acte illicite. Il en a profité pour assurer sa détermination intacte et totale à réformer, malgré tout, le système de santé.