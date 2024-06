Poutine arrive à Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le président russe Vladimir Poutine est arrivé, dans la nuit de mardi à mercredi, en Corée du Nord. Le Kremlin l’a confirmé, à 2h46 du matin, sur son compte Telegram. Un peu plus tôt, les médias russes avaient rapporté l’arrivée de l’avion qui le transporte à Pyongyang. D’après le correspondant de l’agence de presse Sputnik, le leader nord-coréen Kim Jong-un l’a accueilli, en personne.Le maître du Kremlin devait normalement effectuer une visite de deux jours au nord du 38e parallèle, mais a atterri plus tard que prévu sur le sol nord-coréen. Son séjour ne durera donc qu’un jour. Il s’agit, rappelons-le, de son premier déplacement au royaume ermite en 24 ans, puisque le dernier remonte à juillet 2000.Quant au sommet Kim-Poutine qui doit avoir lieu ce mercredi après-midi, il s’agit du troisième tête-à-tête entre les deux dirigeants. Ces derniers se sont déjà entrevus à deux reprises en Russie : en avril 2019 et en septembre de l’année dernière. A cette occasion, un nouvel accord de partenariat stratégique global doit, entre autres, être signé entre les deux alliés traditionnels.