Visite de Poutine à Pyongyang : Séoul confie à Pékin ses préoccupations

Photo : YONHAP News

Séoul a exprimé ses inquiétudes concernant le rapprochement entre Pyongyang et Moscou. C’était lors de sa rencontre de haut niveau avec Pékin, au moment même où le président russe se préparait à s’envoler pour la capitale nord-coréenne pour une visite d'Etat.Lors du dialogue sud-coréano-chinois sur la diplomatie et la sécurité, tenu donc mardi à Séoul, les deux pays, représentés respectivement par leurs vice-ministres des Affaires étrangères, ont discuté des questions bilatérales ainsi que des dossiers relatifs à la péninsule.Selon le ministère sud-coréen, Kim Hong-kyun a fait part, à cette occasion, de la profonde préoccupation de son gouvernement concernant le voyage de Poutine au Nord. En effet, ce dernier s’inscrit dans un contexte de tensions croissantes entre les deux Corées suite à une série de provocations de Pyongyang. Parmi celles-ci figurent les tirs de missiles balistiques, les lâchages de « ballons poubelles » ou encore le brouillage de signaux GPS.Séoul a également affiché sa ferme position selon laquelle le séjour du dirigeant russe à Pyongyang ne devrait pas nuire à la paix et à la stabilité dans la région. Avant d’ajouter qu’il ne devrait pas non plus conduire à un renforcement de la coopération militaire illégale entre la Corée du Nord et la Russie.Dans la foulée, Kim a expliqué que les tensions intercoréennes liées au développement des liens militaires nord-coréano-russes vont à l'encontre des intérêts de l’empire du Milieu. Avant de demander à Pékin de jouer un rôle constructif pour la paix, la stabilité et la dénucléarisation de la péninsule.En réponse, Sun Weidong a indiqué qu'il n'y avait aucun changement dans la politique chinoise concernant la péninsule et a réaffirmé que son pays jouerait un rôle constructif dans le règlement des questions liées aux deux Corées.