Photo : YONHAP News

Ce mercredi, il fait très beau au pays du Matin clair, et il fait surtout très chaud.Ce matin à 9h30, il fait déjà près de 27°C à Séoul 28°C à Gangneung, à Busan ainsi qu’à Ulsan. Il faut compter 24°C à Gwangju, 26°C à Mokpo et jusqu’à 29°C à Daegu.Cet après-midi, la maximale sera pour Ilsan, un commune située au nord-est de Séoul, avec 37°C. Il fera 35°C dans tout le pays et 36°C à Daegu. Pour rechercher un petit plus de fraîcheur, c’est sur la côte sud qu’il faut se rendre : 33°C sont prévus à Busan et 30°C à Yeosu. La minimale sera pour l’île insulaire de Jeju, avec 27°C.