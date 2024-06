Blinken : Washington va tout faire pour empêcher le soutien nord-coréen à Moscou

Photo : YONHAP News

Le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, a déclaré, mardi, que les Etats-Unis vont tout faire « pour empêcher le soutien de Pyongyang à Moscou ». Ces propos ont été tenus alors que le président russe Vladimir Poutine était attendu dans la capitale nord-coréenne.Lors d'une conférence de presse conjointe organisée, hier, à Washington après son entretien avec le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, le chef de la diplomatie américaine a fait savoir que son pays ferait tout ce qui permettrait de couper les aides fournies par l'Iran et la Corée du Nord pour la Russie.Selon lui, les USA ont observé les efforts désespérés déployés par Moscou pour renforcer ses relations avec les nations capables de lui fournir ce dont il a besoin pour poursuivre sa guerre d'invasion. Blinken a noté que la Corée du Nord livrait à son allié traditionnel une quantité considérable de munitions et d'autres armes utilisables en Ukraine. Il a également indiqué que la Chine devrait cesser d'alimenter la « machine de guerre » russe si elle est vraiment intéressée par la fin du conflit dans ce pays de l'Europe de l'Est.De son côté, Stoltenberg a affirmé que le voyage de Poutine à Pyongyang témoignait des relations étroites que la Russie entretient avec des Etats autoritaires tels que la Corée du Nord, la Chine et l'Iran. Le patron de l'OTAN a souligné que la sécurité était un enjeu non pas régional, mais mondial. Avant d'ajouter que ce qui se passe en Europe est important pour l'Asie et vice versa.