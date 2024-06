Ambassadeur sud-coréen à l’Onu : le commerce d’armes entre Moscou-Pyongyang va à l’encontre des résolutions onusiennes

Photo : YONHAP News

L'ambassadeur de Corée du Sud auprès de l’Onu a critiqué, hier, le commerce illégal d’armes entre la Russie et la Corée du Nord. Il a dénoncé cette pratique qui constitue une violation des résolutions du Conseil de sécurité. Avant de préciser qu’il était immoral d’aider l’invasion russe, illégitime, en Ukraine.Ses propos sont intervenus dans une séance, organisée au siège de l’organisation, sur le maintien de la paix et de la sécurité en Ukraine. Hwang Joon-kook a indiqué que Séoul surveillait de près la visite du président russe à Pyongyang. Avant de faire part de ses inquiétudes quant à l’éventuel renforcement de la coopération militaire entre les deux alliés. Et ce, alors que Moscou avait déjà détruit une caméra de surveillance internationale qui surveillait les sanctions imposées contre le régime de Kim Jong-un.Rappelons qu’en avril dernier, la Russie avait posé son veto sur une nouvelle résolution qui devait prolonger le mandat du panel d’experts chargé de la surveillance de l'application des sanctions imposées à la Corée du Nord.L’ambassadeur sud-coréen a déclaré que, non seulement ce que la Russie obtiendrait depuis son rapprochement avec la Corée du Nord, mais aussi ce que cette dernière recevrait en contrepartie, pourraient menacer la paix et la sécurité internationales. Il a souligné que, comme l’avait indiqué le communiqué du sommet du G7, la société internationale réagirait avec fermeté aux transactions militaires entre les deux nations.