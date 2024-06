Terraform Labs : le Premier ministre monténégrin est l’un des investisseurs

Photo : KBS News

L'actuel Premier ministre du Monténégro s'est révélé être l'un des investisseurs initiaux de la société Terraform Labs. Cette dernière avait été fondée par Kwon Do-hyung et à l'origine du stablecoin Terra et de son jeton jumeau Luna, qui se sont effondrés en mai 2022.Pour rappel, le sud-Coréen avait été arrêté en mars 2023 au Monténégro pour utilisation de faux passeports après une cavale de plusieurs mois. Il y est toujours en détention dans l'attente d'une décision de justice sur son extradition.Le quotidien monténégrin Vijesti a mis en lumière, dans son édition du 18 juin, des soupçons de lien entre le chef du gouvernement et l'homme d'affaires détenu. Il s'est appuyé sur des documents soumis par la Commission américaine des opérations de Bourse (SEC) à la Cour fédérale du district sud de New York. Ces derniers montrent que le Premier ministre monténégrin était le 16e des 81 investisseurs initiaux de Teraform Labs, répertoriés entre avril 2018, moment de la création de la société, et l'été 2021. Milojko Spajic avait acquis, en tant qu'investisseur individuel, 750 000 tokens Luna au prix de 10 centimes américains chacun le 17 avril 2018. Jusqu'à présent, il avait affirmé que l'entreprise pour laquelle il travaillait à l'époque s'était faite escroquer de 75 000 dollars en investissant dans Terraform Labs.Ces révélations n'ont pas manqué de provoquer un tollé dans ce pays des Balkans. L'organisation civique locale Action réformiste unie (URA) a appelé à une démission immédiate de Spajic et à une enquête approfondie des autorités compétentes sur les soupçons qui l'entourent.