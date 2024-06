31e Figra : un documentaire de la KBS en compétition

Photo : YONHAP News

Le documentaire « Sea Fog North Latitude 38° 36′ 51 » a été projeté lors de la 31e édition du Figra, le festival du grand reportage d’actualité et du Documentaire de société. Cet événement s’est déroulé entre le 28 mai et le 2 juin en France.Ce dernier a été réalisé par Kim Young-kyung à l’occasion du 78e anniversaire de l’ouverture de la branche de la KBS à Chuncheon. Il était en compétition dans l’une des cinq catégories, Terre(s) d’Histoire. C’était le seul documentaire asiatique à concourir avec d’autres œuvres dans cette catégorie.« Sea Fog North Latitude 38° 36′ 51 » suit la vie de pêcheurs qui ont été enlevés un jour par la Corée du Nord. Ils ont été rapatriés après dans leur pays d’origine, mais manipulés comme espions. La réalisatrice a appelé, de son côté, à continuer à porter de l’intérêt à ces victimes qui n’ont toujours pas été reconnues innocentes.La KBS-Chuncheon diffusera ce soir, à 19h40, une émission spéciale sur le regard des Européens sur cet incident et l’histoire des pêcheurs après leur apparition dans le documentaire.