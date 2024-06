Line Yahoo accélère son divorce avec Naver

Photo : YONHAP News

Line Yahoo, l'opérateur de l'application de messagerie Line, accélère sa séparation avec Naver. La compagnie avait récemment reçu des directives administratives du gouvernement japonais demandant la révision de ses liens capitalistiques avec le géant technologique sud-coréen, suite aux fuites massives de données personnelles des utilisateurs de Naver Cloud.Lors de l'assemblée générale des actionnaires de Line Yahoo, tenue mardi à Tokyo, son PDG Takeshi Idezawa a annoncé que l’entreprise comptait achever sa séparation du système d'employés et de la base d'authentification de Naver Cloud avant la fin de l'année. C'est donc plus tôt que le délai initialement fixé à 2026. Il a également expliqué que Line Yahoo mettrait fin à sa relation de sous-traitance avec Naver dans presque tous les services destinés au marché japonais.Par ailleurs, des dispositifs visant à renforcer la sécurité en réponse aux fuites d'informations personnelles seront annoncés le mois prochain. En effet, le ministère japonais des Affaires intérieures et des Communications avait demandé à la compagnie de présenter de telles mesures d'ici le 1er juillet.Enfin, le patron de Line Yahoo n'a, en revanche, fait aucune annonce particulière concernant le réexamen des relations capitalistiques de son entreprise avec Naver lors de cette assemblée.