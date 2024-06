Action collective des médecins : les 5 principaux hôpitaux commencent à suspendre les soins

Photo : YONHAP News

Les contestations contre les réformes dans le milieu médical se poursuivent en Corée du Sud. Le mouvement de suspension des consultations pour une durée indéterminée, notamment, semble s’étendre parmi les médecins des cinq principaux hôpitaux.D’abord, ceux du centre hospitalier de l’université nationale de Séoul ont commencé, lundi, à arrêter leurs prestations. Leurs confrères du centre hospitalier de l’université Yonsei et du centre médical Asan le feront également à partir du 27 juin et du 4 juillet. L’hôpital Sainte-Marie de Séoul et le centre médical Samsung mènent des discussions sur leur prochain calendrier.La Commission du commerce équitable (FTC) a lancé, de son côté, une enquête auprès de l’Association coréenne des médecins (KMA) qui avait conduit une suspension collective des soins, hier. Près de 15 % des 36 000 hôpitaux et cabinets n’ont pas ouvert leurs portes, et plus de 30 % n’ont reçu des patients que dans la matinée pour participer au rassemblement organisé par la KMA.La FTC vérifie si la KMA avait restreint les cabinets à ne pas offrir de consultations. L’association des médecins avait prévu de jeter les blouses pour une durée indéterminée à partir du 27 juin, si l’exécutif n’acceptait pas les demandes des docteurs.