Balance des paiements courants : Séoul enregistre un déficit avec Pékin pour la deuxième année de suite

Photo : KBS News

En 2023, la Corée du Sud a connu un déficit courant vis-à-vis de la Chine pour la deuxième année consécutive. Et ce, alors même qu’elle a enregistré un excédent sans précédent avec les Etats-Unis.Selon les données publiées, aujourd'hui, par la Banque de Corée (BOK), la balance des paiements courants sud-coréens a affiché, l'an dernier, un excédent de 35,49 milliards de dollars. C’est une augmentation de 9,66 milliards par rapport à l'année précédente.Sa balance courante à l'égard de la Chine a enregistré un déficit de 30,98 milliards de dollars. Il s’agit du niveau le plus élevé de l'histoire. Elle a déjà été dans le rouge en 2022 avec un déficit de 8,45 milliards.Selon la banque centrale sud-coréenne, cette mauvaise performance s'explique principalement par la chute des exportations sud-coréennes vers l'empire du Milieu, notamment dans le secteur des semi-conducteurs.Le pays du Matin claire a, en revanche, vu son excédent courant avec les USA augmenter, passant de 68,97 milliards de dollars en 2022 à 91,25 milliards l'année dernière. C’est un niveau jamais atteint auparavant. Ce résultat est attribuable à la hausse des ventes sud-coréennes de voitures et de machines et au recul des achats en matières premières.En outre, la balance courante sud-coréenne a été déficitaire de 16,86 milliards de dollars vis-à-vis du Japon, en baisse par rapport à l'année précédente, et excédentaire de 6,39 milliards à l'égard de l'Union européenne, soit une légère amélioration en glissement annuel.Par ailleurs, les investissements directs des sud-Coréens à l'étranger et des étrangers en Corée du Sud se sont établis respectivement à 34,54 milliards et à 15,18 milliards de dollars en 2023.