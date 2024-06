K-content : Séoul ambitionne d’atteindre 25 milliards de dollars d’exportations d’ici 2027

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud s’est fixée l’objectif d’augmenter le chiffre d’affaires de son industrie de contenus culturels à 200 000 milliards de wons, soit 134,83 milliards d’euros, et le montant de ses exportations à 25 milliards de dollars, d’ici 2027. C’est ce qu’a annoncé, hier, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme suite à une réunion présidée par le Premier ministre, Han Duck-soo.Pour ce faire, le pays du Matin clair va créer un complexe culturel qui rassemblera des entreprises et des établissements de production et d’éducation pour la création de k-content. Il le développera comme un site international à l’horizon de 2035. Dans ce cadre, l’exécutif fournira des prêts d’une valeur de 5 000 milliards de wons, l’équivalent de 3,37 milliards d’euros.En outre, Séoul organisera des festivals pour attirer des fans internationaux des contenus « made in Korea ». Il compte également développer des productions représentatives de chaque région et découvrir les défis à relever pour alléger les réglementations liées à cette industrie.