Arrivée de trois avions de patrouille maritime P-8A

Photo : KBS News

La Corée du Sud a reçu, aujourd’hui, trois avions de patrouille maritime P-8A Poseidon de Boeing. Ces derniers sont arrivés cet après-midi au commandement de l’aviation navale sur la base de Pohang, et trois autres seront délivrés le 30 juin.Connu pour être un « chasseur de sous-marins », le P-8A présente une vitesse maximale supérieure à celle du P-3 de la marine sud-coréenne. Il en va de même pour son rayon d’action. Cet aéronef est équipé de missiles air-sol et d’un système comprenant 120 torpilles à bouées acoustiques.L’arrivée des P-8A devrait améliorer les capacités anti-sous-marines du pays contre la Corée du Nord et développer celles de réponse rapide et de surveillance lors des opérations maritimes. Ces nouveaux appareils passeront un examen de performance opérationnelle pendant un an avant d’être mis en service au milieu de l’année prochaine.