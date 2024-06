Kim Jong-un reçoit Vladimir Poutine à Pyongyang

Photo : YONHAP News

Les yeux étaient rivés vers Pyongyang aujourd’hui, puisque le sommet entre les dirigeants nord-coréen et russe s’est tenu, cet après-midi, au palais du soleil de Kumsusan.A cette occasion, Kim Jong-un a fait part de sa forte volonté de renforcer la coopération stratégique entre la Corée du Nord et la Russie et d’accorder un soutien total à la politique de cette dernière. Il a souligné que son régime continuerait de consolider sa communication stratégique avec Moscou et ses hauts officiels, alors que la conjoncture mondiale change rapidement et devient de plus en plus compliquée. Avant d’ajouter que la venue de Vladimir Poutine devrait rendre plus solide l’amitié entre les deux pays.Son homologue russe a, pour sa part, déclaré qu’il combattait l’hégémonisme des Etats-Unis et de leurs pays satellites depuis plusieurs années. Avant de faire savoir qu’un nouveau document de base avait été préparé pour établir des relations durables avec la Corée du Nord.Selon des médias russes, le locataire du Kremlin a remercié son allié traditionnel d’apporter un soutien consistent et ferme à sa politique, dont celle relative à l’Ukraine. Il a estimé que la communication bilatérale s’appuyait sur l’égalité et le respect des intérêts mutuels. D’après lui, Moscou et Pyongyang ont fait des progrès significatifs du point de vue de développement de leurs liens, et, ce grâce à la visite de l’homme fort de Pyongyang, l’an dernier, dans son pays. Enfin, il a dit s’attendre à ce que le prochain sommet se tienne dans la capitale russe.Le président Poutine est arrivé dans la nuit de mardi à mercredi au nord du 38e parallèle, en vue de la signature, entre autres, d’un nouvel accord de partenariat stratégique global entre les deux alliés traditionnels. C’était vers 2h20 du matin. D’après le correspondant de l’agence de presse Sputnik, le leader nord-coréen Kim Ⅲ l’a accueilli, en personne. Il s’agit, rappelons-le, de son premier déplacement au royaume ermite en 24 ans, puisque le dernier remonte à juillet 2000. Il doit s’envoler ce soir pour le Vietnam.