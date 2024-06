Pyongyang et Moscou décident d’élever d’un cran leur relation

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord et la Russie ont décidé d’élever d’un cran leur relation bilatérale. C’est ce que viennent de déclarer les dirigeants des deux pays, lors de la conférence de presse conjointe, qui s’est déroulée à la sortie de leur sommet, tenu cet après-midi pendant deux heures, au palais de Kumsusan à Pyongyang. Les yeux étaient rivés vers la capitale nord-coréenne aujourd’hui, puisque le président russe Vladimir Poutine s’y est rendu, pour la première fois en 24 ans, afin de rencontrer son homologue nord-coréen, Kim Jong-un.Pour Kim Ⅲ, à travers ce nouvel entretien, « un cadre juridique afin de réaliser le rêve des deux peuples qui est de construire une nation puissante en instaurant la paix et la sécurité dans la région tout comme dans le monde a été mis en place ». Avant d’ajouter qu’il était satisfait par le fait qu’à peine neuf mois après leurs retrouvailles sur le cosmodrome Vostotchny, en Extrême-Orient russe, un nouvel accord de partenariat stratégique global soit signé, et ce « à la hauteur de la situation géopolitique internationale et qui correspond à la nature des relations Pyongyang-Moscou de cette nouvelle ère ».Quant à son homologue russe, il a fait savoir que cet accord de partenariat stratégique global porte « un caractère défensif » et comprend « un soutien mutuel en cas d’attaque ».Le contenu du texte n’ayant pas été complètement dévoilé, on ne peut pas connaître la teneur exacte, mais de l’avis des experts, les deux leaders se seraient mis d’accord pour élever leur alliance presqu’au même niveau qu’au lendemain de la guerre de Corée. Un nouveau tournant, donc.Plus tôt dans la journée, les médias russes avaient rapporté que le locataire du Kremlin a remercié son hôte d’apporter un soutien consistent et ferme à sa politique, dont celle relative à l’Ukraine. Il a estimé que la communication bilatérale s’appuyait sur l’égalité et le respect des intérêts mutuels. D’après lui, Moscou et Pyongyang ont fait des progrès significatifs du point de vue du développement de leurs liens, et, ce grâce à la visite de l’homme fort de Pyongyang, l’an dernier, dans son pays. Avant d’ajouter qu’il s’attendait à ce que le prochain sommet se tienne dans la capitale russe.C’est dans la nuit de mardi à mercredi, vers 2h20, que le numéro un russe a atterri sur le sol nord-coréen. L’homme fort de Pyongyang l’a accueilli, en personne, à l’aéroport. Vers midi, une cérémonie de bienvenue s’est déroulée sur la place Kim Il-sung. Les habitants sont descendus dans la rue avec des fleurs à la main.Poutine s'envole, tard ce soir, pour le Vietnam.