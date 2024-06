Météo : des températures encore très chaudes malgré l’arrivée de la pluie

Photo : KBS News

Ce jeudi, il fait encore chaud au pays du Matin clair. Cependant, même s’il le soleil est au rendez-vous en début de journée dans les trois quarts nord du territoire, la pluie va progressivement s’installer sur toute la côte sud et se généralisera dans les prochains jours.En ce qui concerne les températures, il fait entre 23 et 25°C dans la grande majorité du pays avec un maximale de 28°C à Gangneung. La côte sud est plus fraîche, avec un mercure qui ne dépasse pas les 22°C. La minimale est pour l’île méridionale de Jeju avec 20°C.Cet après-midi, il fera entre 34 et 35°C dans toute la moitié nord, dont 35 à Séoul. Dans la moitié sud, les températures seront certes, moins élevées, mais resteront chaudes : il faudra compter 26°C à Yeosu, 27 à Mokpo, 28 à Busan et 29°C à Ulsan. Gwangju enregistrera un mercure de 31°C et la minimale sera, là aussi pour Jeju, avec 25°C.