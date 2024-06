La ville de Séoul ouvre ses aires aquatiques aux abords du fleuve Han

Photo : YONHAP News

Les piscines et aires de jeux aquatiques en plein air de Séoul ouvrent aujourd'hui leurs portes le long du fleuve Han.Six sites ouvrent donc au public : les piscines des parcs de Ttukseom, Yeouido et Jamwon, ainsi que les aires de jeux aquatiques des parcs de Jamsil, Yanghwa et Nanji.Les piscines de Mangwon et Gwangnaru, qui étaient en service précédemment, ne fonctionneront pas cette année en raison de travaux d'amélioration de la performance du pont de Seongsan et de la création d'une aire de jeux aquatique de type naturel.Cette année, en particulier, l'aire de jeux aquatique de Jamsil, réaménagée pour être utilisable toute l'année, sera mise à disposition du public, devenant ainsi la plus grande des piscines du fleuve Han avec une superficie de 28 000 m².Des panneaux d'affichage LED, qui indiquent en temps réel la qualité de l'eau, ont été installés dans chaque établissement, permettant aux citoyens de vérifier directement l'état de l'eau.Les frais d'entrée pour les piscines sont de 3 000 wons soit environ 2 euros pour les enfants, 4 000 pour les adolescents et 5 000 pour les adultes. Pour les aires de jeux aquatiques, l'entrée coûte 1 000 wons pour les enfants, 2 000 pour les adolescents et 3 000 wons pour les adultes. L'entrée est gratuite pour les petits de moins de 6 ans.La ville de Séoul prévoit d'exploiter ces installations pendant 60 jours, sans interruption, jusqu'au 18 août. Cependant, en cas de typhons ou de fortes pluies, l’entrée pourra être temporairement suspendue.