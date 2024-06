Séoul évoque la tenue d’une réunion avec Pékin, le jour du départ de Poutine pour Pyongyang

Photo : KBS News

Ce mardi, quelques heures avant le départ du président russe pour Pyongyang, la Corée du Sud et la Chine ont tenu, à Séoul, leur Dialogue bilatéral sur la diplomatie et la sécurité nationale.Hasard de calendrier ou non, le gouvernement sud-coréen considère que l’organisation même de cette réunion est un enjeu de taille.Un responsable du ministère des Affaires étrangères a expliqué que l’empire du Milieu n’avait pas voulu changer sa date, même si, quelques jours plus tôt, il avait été tenu au courant du calendrier du sommet entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un.Et hier, le secrétaire général du Parti communiste de la province chinoise de Jiangsu, Xin Changxing, est arrivé à Séoul pour un déplacement de deux jours.Au cours des pourparlers sino-sud-coréens de mardi, Pékin a fait part, pour la première fois, d’une position similaire à celle de Séoul sur les échanges russo-nord-coréens.Pourtant, le géant asiatique n’a officiellement annoncé les résultats des discussions avec son voisin sud-coréen que 16 heures après que ces dernières aient pris fin.Des observateurs y voient une intention de ne pas irriter son allié nord-coréen. D’autant que le royaume ermite avait réagi contre la rencontre des ministres sud-coréen et chinois des Affaires étrangères, le mois dernier, à Pékin.Et il avait tenté de mettre en orbite un nouveau satellite espion après l’adoption d’une déclaration conjointe par les dirigeants sud-coréen, chinois et japonais, réunis à Séoul, fin mai. Le texte fait mention de la dénucléarisation de la péninsule.Néanmoins, la Chine semble rester fidèle à sa position habituelle concernant le rapatriement des transfuges nord-coréens sur son sol. Séoul y est opposé et appelle Pékin à ne pas les renvoyer chez eux contre leur gré. Cela dit, le gouvernement chinois souhaite que les parties concernées ne politisent pas la question.