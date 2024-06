Washington réagit à la consolidation de la coopération Moscou-Pyongyang

Photo : KBS News

Washington a réagi à la consolidation de la coopération Moscou-Pyongyang.Le département d’Etat a affirmé qu’il s’agissait d’un mouvement « sérieusement inquiétant », aux vues de la paix et de la stabilité dans la péninsule, ou encore du respect ou non des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.La diplomatie américaine a également fustigé l’invasion russe de l’Ukraine et les livraisons d’armes nord-coréennes à Moscou.Même son de cloche du côté de la Maison blanche. Son Conseil de sécurité nationale a lui aussi fait part de sa préoccupation concernant le rapprochement entre les deux nations. Il a d’emblée promis de poursuivre son soutien non seulement à Kyiv et à ses alliés d’Indopacifique.Le pays envahi par la Russie a lui aussi condamné la conclusion de l’accord militaire entre celle-ci et la Corée du Nord. Un pied de nez, selon lui, à la communauté internationale qui a imposé des sanctions contre le pays communiste.