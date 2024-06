Grandes chaleurs : un pic de demande d'électricité prévu à la mi-août

Photo : YONHAP News

La canicule est déjà arrivée au pays du Matin clair et le gouvernement, quant à lui, anticipe donc une demande maximale en électricité de 92,3 GW cet été. C’est comparable à celle de l'année dernière, mais un pic attendu la deuxième semaine d'août. En cas de conditions extrêmes comme de fortes chaleurs ou une diminution de la production de l’énergie solaire, elle pourrait même atteindre 97,2 GW. C'est le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie qui a annoncé, aujourd'hui, ces nouveaux chiffres.Pour répondre à ces besoins accrus en électricité, les autorités ont sécurisé une capacité maximale de 104,2 GW, incluant 21 réacteurs nucléaires et des installations solaires accrues. En cas de pénurie, jusqu'à 7,2 GW de ressources d'urgence seront activées, et un plan de gestion de la demande est en place pour les organismes publics.De plus, un système de paiement échelonné sera disponible de juillet à septembre pour les ménages et certaines petites entreprises payant des factures élevées. La période de surveillance et de mesures pour l'approvisionnement en électricité va s’étendre du 24 juin au 6 septembre