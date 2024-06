Pyongyang rend publique l’intégralité de son accord de partenariat stratégique global avec Moscou

Photo : YONHAP News

En ce lendemain du sommet, à Pyongyang, entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine, la Corée du Nord a dévoilé l’intégralité de l’accord de partenariat stratégique global, signé hier par ces derniers.Selon l’information relayée par son agence officielle, la KCNA, le traité compte un total de 23 clauses, dont la quatrième mérite une attention particulière. Elle porte sur une « assistance mutuelle en cas d’agression contre l’une des deux parties ». Plus précisément, l’une fournit à l’autre une aide militaire immédiate en mobilisant tous les moyens disponibles.Cette disposition est quasiment identique à l’article 1 du pacte scellé en 1961 entre la Corée du Nord et l’ex-Union soviétique.Lors de la conférence de presse conjointe donnée à l’issue de leurs entretiens, le chef du Kremlin a parlé d’« une assistance mutuelle ». Mais le texte rendu public par le média nord-coréen fait état d’« une assistance militaire ». Des mots pouvant être interprétés comme « une intervention militaire automatique ».Le nouvel accord nord-coréano-russe prévoit également l’élargissement de la coopération bilatérale en matière de commerce, d’économie, d’investissements, des sciences et des technologies.Dans le domaine des sciences et des technologies, les deux pays se sont engagés plus particulièrement à encourager les échanges et des recherches communes sur, notamment, l’espace et l’énergie nucléaire utilisée à des fins pacifiques. Moscou pourrait donc apporter un soutien technologique plus important au Nord pour le lancement de satellites espions.