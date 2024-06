Les donations à des mineurs ont augmenté de 40 % en 4 ans

Photo : Getty Images Bank

Les donations aux mineurs de moins de 20 ans ont augmenté d'environ 40 % au cours des quatre dernières années. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le Service national des impôts avec, à l’appui les données relatives aux déclarations de l'année dernière sur la taxation des dons.Le nombre de ces déclarations s'élève à 13 637. C’est une augmentation de 43,9 % par rapport à 2019. La valeur totale des biens donnés a elle aussi grimpé, de 41,6 %, passant de 1 500 milliards de wons à 2 000 milliards de wons pendant la même période. Cela équivaut à un plus d’un milliard d’euros.Parmi les biens donnés aux mineurs, ceux d'une valeur inférieure à 50 millions de wons représentent 45,5 % des cas, ce qui en fait la catégorie la plus fréquente. Il y a aussi eu 63 cas, c’est peu mais assez important pour être remarqué, de donations de plus de 3 milliards de wons, soit 2 millions d’eurosQuant au nombre total de déclarations d'impôt sur les donations, l'année dernière, il est de 164 230, avec une valeur totale des biens donnés de 27 300 milliards de wons. C’est un chiffre en baisse par rapport à l'année précédente. Le fisc a expliqué que ce phénomène était dû à la baisse des donations immobilières par rapport à l'année précédente. Cependant, en examinant la répartition par type de biens donnés, les biens immobiliers restent tout de même majoritaires. L'Agence nationale des impôts a précisé que bien que la proportion des biens immobiliers soit la plus élevée, c'est la première fois depuis la publication des statistiques en 2017 que cette proportion tombe en dessous de 50 %.