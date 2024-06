Sommet russo-nord-coréen : Séoul estime que les deux alliés montrent leur union face aux pays occidentaux

Photo : KBS News

Le sommet de Pyongyang entre les leaders nord-coréen et russe a aussi fait réagir le gouvernement sud-coréen.Un responsable du ministère de la Réunification a déclaré, aujourd’hui, aux journalistes, que les deux alliés auraient cherché à élargir leurs liens bilatéraux, axés sur la coopération militaire, et à manifester leur solidarité face aux pays occidentaux, avec à leur tête les Etats-Unis.Il a également rappelé que c’était une occasion pour le régime de Kim Jong-un de s’assurer le soutien de la Russie et pour celle-ci les livraisons d’armes nord-coréennes, et ce, tout en essayant de sortir de son isolement international, causé par les sanctions des pays occidentaux à son égard.Cependant, l’officiel a fait preuve de prudence quant à la possibilité que la clause du pacte d’hier sur l’assistance militaire immédiate en cas de guerre dans l’un des deux pays soit de même nature qu’un article du traité conclu en 1961 entre Pyongyang et l’ancienne Union soviétique. L’article en question prévoit une intervention militaire automatique. Mais l’accord a été rendu caduc par la Russie, en 1996.D’après le responsable sud-coréen, l’évaluation complète du nouveau traité prendra du temps. La raison : le texte dévoilé aujourd’hui par le Nord mentionne aussi l’article 51 de la Charte des Nations unies.De fait, le pacte précise qu’en cas d’agression contre une des deux parties par un ou plusieurs pays, l’autre lui apportera une assistance militaire et d’autres aides, sans tarder et en mobilisant tous les moyens dont il dispose. Et ce, selon justement l’article 51 et les lois concernées des deux pays.Le fonctionnaire en a profité pour revenir sur les propos tenus par l’occupant du Kremlin au début de son sommet élargi avec Kim Jong-un. Poutine a alors dit qu’entre 1950 et 1953, pendant la guerre de Corée donc, les pilotes soviétiques avaient effectué plusieurs dizaines de milliers de vols de combat. Le leader russe a ainsi officialisé la participation directe des troupes soviétiques au conflit. Jamais son pays ne l’avait confirmée jusqu’à présent.