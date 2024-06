Séoul entend rendre plus compétitive son industrie de l’armement

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud veut renforcer davantage la compétitivité de son industrie de la défense. Pour cela, le gouvernement a finalisé aujourd’hui une feuille de route allant dans ce sens.Il s’agit pour l’essentiel d’accorder un soutien intensif au développement de 60 technologies jugées clés dans cinq filières concernées, dont l’espace, l’intelligence artificielle, la robotique et le semi-conducteur.Les 60 technologies sélectionnées concernent notamment les matériaux des moteurs d’avions de pointe.Le ministère de l’Industrie et l'Administration du programme d'acquisition de la défense (DAPA), chargée des marchés publics de l’armement avaient déjà signé, il y a un an, un protocole d’accord sur la coopération en matière de matériaux et de pièces composantes.Depuis, ils mènent conjointement la recherche et le développement. Les deux institutions envisagent aussi de veiller à l’application de la feuille de route, fixée aujourd’hui.